Vormer is trots, bij De Ketelaere overheerst teleurstelling: “Voor de match en tijdens de rust hadden we nog hoop”

De Ketelaere: “Je komt hier nooit naartoe om 4-1 te verliezen”

Charles De Ketelaere had, ambitieus als hij is, meer verwacht van de wedstrijd op het veld van Manchester City. “We konden in de eerste helft op gelijke hoogte komen en daarna deden we wel nog mee zonder grote kansen weg te geven, maar 4-1 is toch zwaar. Dat is jammer”, vertelde De Ketelaere na de wedstrijd. “In de tweede helft werd de druk groter en gaven we nog drie doelpunten weg. Je komt hier nooit naartoe om 4-1 te verliezen. Voor de match was er hoop, in de rust was er nog steeds hoop en dan ga je toch nog zwaar de boot in. Dan overheerst de teleurstelling bij mij.” Tegelijk beseft De Ketelaere dat Club Brugge nu de knop weer moet omdraaien. “We hebben nu nog twee kansen om te tonen dat we een plaats verdienen in de Europa League.”

© BELGA

Vormer: “We mogen trots zijn”

Ruud Vormer keek veel positiever terug op de nederlaag. “Je krijgt een pak slaag, maar we hebben een goeie pot neergezet”, vertelde de Nederlander. “We hebben hier aardig wat kansen gehad, daar mogen we trots op zijn. City is een klasse apart, dat weten we, dus zijn we niet ontgoocheld. We hebben goed meegedaan, maar er is nog altijd een klasseverschil.”