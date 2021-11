Ajax zet indrukwekkende reeks voort en overwintert in de Champions League, ook Liverpool geplaatst

In Dortmund ging het iets moeizamer, maar Ajax blijft wel foutloos in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers gingen met 1-3 winnen in het Signal Iduna Park en plaatsten zich zo al na vier groepswedstrijden voor de zestiende finales. Ook Liverpool mag zich al opmaken voor de zestiende finales na 2-0-winst tegen Atlético.

Een Nederlandse club die favoriet is op het veld van de tweede grootste club uit Duitsland: in 2021 kan dat. Zeker na de voetballes in de Johan Cruijff Arena twee weken geleden. Dortmund kon woensdagavond dan wel rekenen op zijn Gelbe Wand, maar tegelijk zat ook Erling Haaland geblesseerd in die tribunes. Een aderlating. En na een halfuur spelen kregen de Duitsers al een nieuwe klap: onterecht rood voor Hummels na een tackle op Antony.

© AFP

Compensatie

Noodgedwongen zat de wedstrijd van Thorgan Hazard er dan al op: hij werd na de rode kaart opgeofferd. Gek genoeg werd ook Ajax zelf slachtoffer van de onterechte rode kaart. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver leek dik vijf minuten later al te compenseren toen hij Dortmund een strafschop toekende na een licht contact tussen Ajax-verdediger Mazraoui en Dortmund-middenvelder Bellingham. Marco Reus nam het cadeautje in dank aan: 1-0.

Ondertussen voetbalde Ajax aardig, maar het sprankelende voetbal bleef uit. Dortmund trok een gele muur op en Ajax kwam moeilijk aan kansen, tot Tadic twintig minuten voor tijd een voorzet van Antony kon binnenduwen. In de slotminuten trokken de Nederlanders toch nog de kwalificatie over de streep via Haller en Klaassen: 1-3. Niet fantastisch mooi, wel efficiënt. Ajax blijft resultaten neerzetten en is nu de eerste Nederlandse club die 12 op 12 pakt in de groepsfase van de Champions League.

© REUTERS

Liverpool klopt Atlético

Ook Liverpool heeft zich verzekerd van Champons League-voetbal na de winter. Al in de eerste helft rekenden The Reds af met Atlético Madrid. Diogo Jota en Sadio Mané zorgden voor de doelpunten.

Liverpool is nu al zeker van groepswinst, voor Atlético ziet het er minder rooskleurig uit. Porto staat tweede met vijf punten, Atlético telt nog maar vier punten na vier wedstrijden. De laatste twee wedstrijden worden allesbepalend voor de tweede plaats. Zelfs AC Milan, dat woensdagavond nog maar zijn eerste punt sprokkelde, kan nog overwinteren.