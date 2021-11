Club Brugge moet voor de derde plaats nog fel rekening houden met RB Leipzig. De Duitsers dwongen in de slotminuut een 2-2 af tegen een hoogmoedig PSG en tellen nog drie punten achterstand op blauw-zwart. Om als derde in de groep te overwinteren in de Europa League moet Club straks vooral vermijden dat RB Leipzig over drie weken komt winnen in Jan Breydel.