Antwerp-coach Brian Priske: “Motivatie moet uit de groep komen”

Antwerp wil zijn eerste driepunter pakken in deze Europa League. Na de bekereliminatie mag je er niet aan denken dat ook het Europees avontuur er al voor Nieuwjaar opzit. Zeker aangezien dit jaar ook de derde in de groep overwintert via de tussenronde van de Conference League. Om Fenerbahçe naar de laatste plaats te duwen, is winnen een must, beseft Priske. “We spelen nog twee keer thuis in drie matchen. Daarin moeten we het maximum van de punten pakken. Een 1 op 9 is te weinig, ook al had ons puntentotaal, gezien onze prestaties, hoger kunnen liggen.” Priske kan weer op Radja Nainggolan rekenen. Die trainde gisteren na zijn spierscheur een tweede keer met de groep. Te weinig om al aanspraak te maken op een basisplaats? “Dat lijkt me logisch. Radja was er lang uit (vijf matchen, red.), dus blijven we voorzichtig. Hij heeft zijn waarde voor ons, maar we toonden dat het ook zonder Radja kan. Iedereen kent zijn taak. In Turkije lieten we, met twee goals en méér balbezit dan Fenerbahçe, zien tot wat we in staat zijn.”

De twaalfde man kan de Great Old helaas niet vooruit stuwen. Tovert Priske straks wat extra motivatietechnieken uit zijn hoge hoed? “Neen, iedereen weet wat er te gebeuren staat. De motivatie moet uit de groep komen. Door de coronaperiode heeft iedereen genoeg ervaring met voetballen in lege stadions. Ik hoor mijn spelers er ook niet over mopperen.” (dige)