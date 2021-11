Philippe Clement: “Derde stunt tegen Leipzig nodig”

“We hebben het natuurlijk moeilijk gehad”, aldus Clement. “Maar ik vond dat we een goede prestatie leverden. Als je ziet hoe weinig kansen we hebben weggegeven, dan moet je ook tot die conclusie komen. Het keerpunt was die kans van Charles De Ketelaere op 1-2. Die ging er spijtig genoeg niet in. Dat is zuur omdat we onmiddellijk daarna de 2-1 slikken. Ik ben tevreden omdat we hen toch meer hebben kunnen laten twijfelen dan in de vorige wedstrijd.”

Hoe langer hij sprak, hoe positiever hij werd. “Ik vind het een overdreven score. Pas op, Manchester City verdiende natuurlijk om te winnen. Maar over het algemeen ben ik tevreden, zelfs een beetje fier. Ja, er werden fouten gemaakt bij de tegengoals. Daar moeten we nog verdere stappen in zetten. Dat is mijn werk en daar ga ik me ook op storten. We gaan er echter op vooruit en dat is verheugend. Ons niveau was veel beter. Met én zonder bal. We zijn hier toch bij een uitstekende club op bezoek en hebben veel kansen gecreëerd. Na het moeilijke begin hebben we veel tussen de lijnen gespeeld. Dat was goed.”

Clement blikte ook al vooruit naar de thuiswedstrijd tegen Leipzig op woensdag 24 november. Dan is een gelijkspel genoeg om Europees te overwinteren. “We weten waar we aan toe zijn, dat is al een voordeel”, aldus nog Clement. “Leipzig is een heel goede ploeg. Dat heb ik altijd gezegd en dat hebben ze nu bewezen met ook een punt te halen tegen PSG. Het wordt nog een zware strijd voor die tweede plaats. Bij het begin van deze campagne heb ik gezegd dat we drie stunts nodig hebben om te overwinteren in Europa. Tegen PSG thuis was de eerste, de winst in Leipzig was de tweede. De derde stunt is een punt tegen Leipzig. Ja, dat is een stunt want het is een goede ploeg. Maar wij moeten in staat nog meer goede dingen te tonen. We hebben het voordeel in Jan Breydel te spelen. Ons publiek gaat voor veel energie zorgen.” (lvdw)