Ruim 340 coronapatiënten op intensive care: meeste sinds juni

Elke dag worden nu gemiddeld 164 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, blijkt uit de gegevens tussen 28 oktober en 3 november. Dat is 31 procent meer dan een week geleden. In totaal liggen momenteel 1.858 coronapatiënten in het ziekenhuis (+35 procent in een week), van wie er dus 343 intensieve verzorging nodig hebben (+34 procent).

Elke dag overleden tussen 25 en 31 oktober gemiddeld 20,4 mensen aan de gevolgen van het virus, een stijging met 31 procent. In totaal stierven sinds de start van de pandemie al 26.083 Belgen aan Covid-19.

Tussen 25 en 31 oktober werden dagelijks gemiddeld 7.758 besmettingen met het virus vastgesteld, een stijging met 36 procent in vergelijking met de voorgaande periode. Er werden elke dag ruim 84.200 testen afgenomen, een stijging met 25 procent. De positiviteitsratio is gestegen naar 9,7 procent.

Zowat 8,7 miljoen Belgen hebben intussen een eerste prik van een coronavaccin gehad, wat overeenkomt met 88 procent van de volwassen bevolking. Ruim 8,5 miljoen inwoners zijn volledig ingeënt, goed voor 86 procent van de 18-plussers. Van de totale bevolking gaat het om 76 en 74 procent.