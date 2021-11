Nieuwe verkiezingen vermeden in Israël: parlement keurt (nipt) begroting goed

De regering moest de begroting voor het jaar 2021 uiterlijk tegen 14 november door het parlement krijgen, wilde ze niet dat de Knesset in Jeruzalem automatisch ontbonden zou worden. In dat geval zouden 90 dagen later nieuwe verkiezingen moeten plaatsvinden. Aansluitend begon de Knesset aan de stemming over de begroting voor het jaar 2022. Volgens het parlement zou het gaan om een begroting van ongeveer 165 miljard euro voor 2021 en ongeveer 155 miljard euro voor 2022.

Voor Israël is het de eerste nieuwe begroting sinds maart 2018: toen keurde de Knesset de begroting voor het jaar 2019 goed. Sindsdien wordt het land bestuurd op basis van de begroting van het voorgaande jaar. Vorig jaar slaagde de regering van premier Benjamin Netanyahu er niet om tot een akkoord te komen over een begroting. Kort voor Kerst werd de Knesset dan ook ontbonden. Daarop volgden verkiezingen in maart.

De nieuwe regering werd in juni beëdigd: zo kwam een eind aan de politieke crisis in Israël, met vier verkiezingen op twee jaar tijd. De coalitie onder leiding van de ultrarechtse premier Bennett beschikt echter over een flinterdunne meerderheid in het parlement. Ze wordt door acht partijen gedragen, van rechts tot links op het politieke spectrum, en voor het eerst door een Arabische partij.