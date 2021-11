Ik begin mijn analyse met een conclusie. Club Brugge deed het met een andere aanpak, een andere veldbezetting, een ander wedstrijdplan. Het is iets realistischer en ik vond dat een goed plan. Maar het eindresultaat is toch hetzelfde. Dat is omdat het verschil in individueel talent te groot is. Zo groot dat je dat verschil niet goedmaken met tactiek, wedstrijdplan of veldbezetting.