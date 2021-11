Australische politie verspreidt audiofragment van moment waarop ze ontvoerde kleuter Cleo terugvonden: “Ik heb je, bubby”

“We hebben haar. We hebben haar”, hoor je een agent in eerste instantie zeggen. Pas daarna vraagt een andere agent het kind wat haar naam is. “Dag, bubby. Hallo. Kom hier, kom hier. Ik heb je, bubby. Wat is jouw naam? Alles is goed. Wat is jouw naam? Wat is je naam, schat?” “M… Mijn naam is Cleo”, antwoordt ze, tot hoorbare vreugde van de agenten die antwoorden met “Hallo Cleo!”.

“Ze was alert en zich ervan bewust dat ze gered werd”, aldus inspecteur Cameron Blaine, één van de agenten die het meisje terugvond. “Ze was met speelgoed aan het spelen: het was geweldig om haar gewoon gedrag voor een kleuter te zien vertonen.”

Ondervraging

Cleo werd naar het ziekenhuis overgebracht voor onderzoek, maar bleek geen fysieke verwondingen te hebben overgehouden aan haar ontvoering. Daarna mocht ze met haar ouders naar huis, waar ze al een bezoekje kreeg van inspecteur Blaine. “Ze was aan het spelen in de tuin: ze was enthousiast, ze lachte. Ze was een ijsje aan het eten, en kwam me vertellen dat alles plakte: het was gewoon geweldig.”

De kleuter zal nu ondervraagd worden door experts, maar volgens Blaine moet dat “erg voorzichtig” gebeuren, en kan het dagen duren alvorens ze nuttige informatie kunnen verkrijgen.

Bijna drie weken spoorloos

Cleo verdween op 16 oktober tijdens een kampeervakantie uit de tent van haar ouders. In de weken daarna werd een massale zoekactie georganiseerd, en raakte heel Australië in de ban van de ontvoering. Die resulteerde woensdag in onverhoopt succes, toen de 4-jarige “levend en wel” teruggevonden werd in het huis van een 36-jarige man in Carnarvon, uitgerekend het dorp waar ze met haar ouders woonde maar op zo’n 70 kilometer van de plek waar ze ontvoerd werd.

