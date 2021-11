Internationaal Strafhof start onderzoek naar Venezolaanse regime

Er komt officieel een onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag naar de misdaden tegen de menselijkheid die het autoritaire regime in Venezuela mogelijk heeft gepleegd. De Venezolaanse president Nicolás Maduro maakte dat woensdag samen met aanklager van het Strafhof, Karim Khan, bekend.

In 2017 waren er maandenlang demonstraties tegen de linkse regering van Maduro, die de strijd was aangegaan met de oppositie in het parlement. In die periode werden veel beschuldigingen geuit van marteling, willekeurige arrestaties, en mishandeling door veiligheidstroepen. Minstens 125 demonstranten werden omgebracht.

Aanklager Khan van het Strafhof heeft besloten om door te gaan naar de volgende fase “om de waarheid te vinden”, aldus Maduro. “Wij respecteren die beslissing, al delen we die mening niet.” Khan vraagt iedereen om medewerking te verlenen.

Het Internationaal Strafhof doet sinds 2018 onderzoek naar Venezuela. Vorig jaar maakte het hof bekend dat er een “redelijke basis” is om aan te nemen dat het autoritaire regime inderdaad misdaden tegen de menselijkheid heeft gepleegd. De Verenigde Naties stelden vorig jaar ook al vast dat het regime van Maduro zich systematisch schuldig maakte aan mensenrechtenschendingen, waaronder misdaden tegen de menselijkheid als moord en marteling.

“Het recht op gerechtigheid”

Mensenrechtenorganisaties en de oppositieleider van Venezuela, Juan Guaidó, hebben het nieuws uit Den Haag verwelkomd. Guaidó schreef op Twitter dat slachtoffers en families door het onderzoek in staat zullen zijn “het recht op gerechtigheid te claimen”. Iets dat Venezolanen volgens hem “lang is ontzegd”.

Procedures bij het Internationaal Strafhof kunnen jaren duren en in het verleden is het niet eenvoudig gebleken om uitgegeven arrestatiebevelen ook uitgevoerd te krijgen. Het Internationaal Strafhof werd in 2002 opgezet om verdachten te vervolgen in verband met misdaden op het grondgebied van de aangesloten lidstaten als die zelf weigeren of niet in staat zijn om vervolging in te stellen.