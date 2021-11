Tenneco, het vroegere Monroe, in Sint-Truiden kreeg meermaals de toestemming om de PFOS-norm te overschrijden. — © Karel Hemerijckx

Sint-Truiden

Het bedrijf Tenneco krijgt al jaren toestemming om PFOS-lozingen te doen in de riolering die ruim de norm van 0,1 µg/l (microgram per liter) overschrijden. Dat blijkt uit documenten die Natuurpunt Limburg en Oost-Brabant aan deze redactie bezorgden. De vzw vraagt een onderzoek naar een mogelijk verband met de opmerkelijk hoge PFOS-concentraties in de Melsterbeek.