Gevangenisdirectie vijf jaar na opstand voor rechter: cipiers vluchtten weg en lieten gevangenen achter in inferno

In de nacht van 7 op 8 mei 2016 vond in Merksplas de ergste gevangenisopstand ooit in ons land plaats. — © rr

Merksplas

De zeskoppige directie van de gevangenis van Merksplas, die in mei 2016 aanwezig was tijdens de grootste gevangenisopstand in de Belgische geschiedenis, moet zich wegens vermeend ‘schuldig verzuim’ voor de correctionele rechtbank verantwoorden. “De cipiers namen een vluchtroute en konden zo de gevangenis verlaten. Wij bleven achter.” Het was een wonder dat er geen doden zijn gevallen.