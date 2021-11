Ajax-speler Dusan Tadic raakt gevoelige plek bij Champions League-doelpunt en pakt uit met grappige tweets: “Ik ben sterk daar”

Glunderend verscheen aanvoerder Dusan Tadic van Ajax voor de camera van RTL7 na de vierde triomf op rij in de Champions League tegen Borussia Dortmund (1-3). “Heel mooi, vier wedstrijden, 12 punten”, beaamde de Serviër, die in de 72e minuut de gelijkmaker op zijn naam bracht. “Met deze fans is alles mogelijk.”

Tadic was zeer ontevreden over het spel van Ajax voor de rust. “In de eerste helft speelden we heel slecht. We waren slordig en leden te makkelijk balverlies. Dat was niet ons vertrouwde spel. Na de rust ging het beter. We speelden sneller en waren rustiger aan de bal. Het was heel belangrijk dat we op 1-1 kwamen.”

Tadic gleed bij zijn doelpunt met zijn kruis tegen de paal aan. Dat leidde even tot een verkrampt gezicht bij de trefzekere aanvaller. Na afloop zei hij dat hij al geen pijn meer voelde op die gevoelige plek. “Het gaat goed, ik ben sterk daar”, grinnikte hij.

