Dodental na instorting flatgebouw in Nigeria opgelopen tot 36

Het aantal doden door het instorten van een torenflat in aanbouw in de Nigeriaanse stad Lagos loopt op. Inmiddels zijn 36 slachtoffers geteld, zo melden de hulpdiensten.

“Op dit moment zijn 36 lichamen, 33 mannen en drie vrouwen, geborgen. Negen mensen zijn tot nu toe levend vanonder het puin gehaald”, zo laat Femi Oke-Osanyintolu van het agentschap voor noodsituaties weten.

Een van die overlevenden zei dat er tientallen mensen in het complex waren toen het maandagmiddag als een kaartenhuis instortte. Ook de eigenaar, een vooraanstaand projectontwikkelaar, bevond zich op de bouwplaats in de rijke wijk Ikoyi. De luxeflat in aanbouw had 21 verdiepingen. Volgens de plannen zou het gebouw niet meer dan vijftien verdiepingen gaan tellen.

Het instorten van gebouwen komt regelmatig voor in Nigeria, waar de bouwregelgeving slecht wordt nageleefd en gebruik wordt gemaakt van materialen van ondermaatse kwaliteit. Nigeriaanse media stellen dat een onderneming zich vorig jaar al uit het project had teruggetrokken uit zorgen over de stabiliteit van de constructie. De autoriteiten hebben een onderzoek gelast.