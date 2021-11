Rusland zet Nederlandse journalist het land uit

Rusland trok deze week het visum in van Volkskrantcorrespondent Tom Vennink. Hij keerde woensdag terug naar Nederland. “Maandag ben ik op de hoogte gesteld dat ik Rusland binnen drie dagen moest verlaten”, zegt Vennink aan de Volkskrant. “Als reden geven de Russische autoriteiten twee administratieve overtredingen van enkele jaren geleden.”

In 2019 kreeg Vennink een boete omdat hij een provincie in het noorden had betreden zonder vooraf toestemming te vragen aan de gouverneur. In 2020 volgde nog een kleine boete omdat hij zijn verblijfplaats in Moskou niet op tijd had doorgegeven. Zo’n uitzetting heeft een intimiderende werking, ook richting andere correspondenten, aldus nog Vennink.

Midden augustus nog weigerde de Russische regering het visum van Sarah Rainsford, correspondente van de BBC in Moskou, te verlengen.