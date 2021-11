Politieke ambities? Meghan Markle lobbyt bij Amerikaanse Congresleden voor betaalde vakantie

Meghan Markle heeft er bij Amerikaanse politici persoonlijk op aangedrongen om een wetsvoorstel voor betaalde vakantie voor Amerikaanse werknemers goed te keuren. Die activiteiten doen in de gespecialiseerde Britse en Amerikaanse pers de speculaties oplaaien als zou Markle ambities hebben voor een carrière als politica of activiste.

Het Amerikaanse Congres debatteert al weken over een wetsvoorstel van president Biden – ter waarde van 1,75 biljoen dollar – dat werknemers aanzienlijk meer rechten zou geven. De Republikeinse oppositie wil echter grote delen van dat voorstel laten schrappen. Nu blijkt dat Meghan Markle, de Amerikaanse echtgenote van de Britse prins Harry, Republikeinse Congresleden persoonlijk heeft gebeld en aangeschreven om alvast het recht op familievakantie toch goed te keuren.

Zo zou Markle, zelf moeder van twee jonge kinderen, gebeld hebben naar senator Shelley Moore Capito uit West Virginia. “Ik zat in mijn auto toen ik een telefoontje kreeg”, aldus Capito bij Politico. “Maar het nummer was geblokkeerd, dus dacht ik dat het senator Manchin (uit dezelfde staat, red.) was. En toen zei de stem ‘Senator Capito? Dit is Meghan, de hertogin van Sussex.”

Markle belde ook naar senator Susan Collins van Maine om ook bij haar het voorstel te bepleiten. “Ze belde me tot mijn verrassing op mijn private lijn, en stelde zichzelf voor als ‘de hertogin van Sussex’. Dat vond ik wel ironisch”, aldus Collins. “Ik stond haar graag te woord, maar ik ben toch meer geïnteresseerd in wat de mensen in Maine vinden.” Markle woont dezer dagen in Californië.

Markle schreef vorige maand al een brief aan het Congres met een pleidooi voor betaalde vakantie. Daarin spreekt ze uitgebreid over de moeilijke omstandigheden waarin ze opgroeide. Die activiteiten doen in de gespecialiseerde Britse en Amerikaanse pers de speculaties oplaaien als zou Markle ambities hebben voor een carrière als politica of activiste.