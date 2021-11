Zenuwbacterie houdt Daouda Peeters (Standard) maanden aan de kant

Peeters begon zo’n twee weken geleden last te krijgen van vermoeidheid in de spieren. Nadat de oorzaak niet gevonden werd door de medische staf van Standard, trok de middenvelder uit Mol naar een specialist. Daar gingen de alarmbellen af. Peeters bleek een zenuwbacterie te hebben opgelopen, maar was er gelukkig vroeg genoeg bij om erger te voorkomen.

De voormalige jeugdinternational onderging de voorbije anderhalve week verschillende tests in het ziekenhuis. De verwachting is dat hij een aantal weken moet herstellen en nadien zijn conditie opnieuw moet opbouwen. Het is moeilijk in te schatten hoe lang hij precies out zal zijn – Standard houdt het zelf op een “onbepaalde onbeschikbaarheid” – maar gaat in ieder geval om meerdere maanden.

Standard huurt Peeters dit seizoen van het Italiaanse Juventus. De defensieve middenvelder speelde dit seizoen vijf wedstrijden voor de Luikse club. Scoren deed hij nog niet. (bfa)