130.000 miljard oftewel 130.000.000.000.000 dollar. Die immense zak geld beloofde de gewezen voorzitter van de Bank of England Mark Carney woensdag aan de klimaattop in Glasgow. Iedereen werd er even stil van. “Te veel om geloofwaardig te zijn”, kopte de Financial Times meteen. Is dat zo, of is het klimaat gered met dat bedrag?