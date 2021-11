Migrant dood teruggevonden op Frans strand

Het lichaam van de migrant werd gevonden op een strand in het Franse Wissant. — © PHOTOPQR/VOIX DU NORD/MAXPPP

Een migrant is donderdagochtend rond 7 uur dood aangetroffen op een strand in het Franse Wissant (Pas-de-Calais) in de buurt van een klein bootje. Twee andere migranten werden met zware onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Dat hebben bronnen dicht bij het onderzoek gemeld.