Topspits Erling Haaland lijkt zwaarder op de sukkel dan gedacht: “Spelen voor Kerst zou een bonus zijn”

De Borussen kregen woensdag een tweede Champions League-nederlaag op rij te slikken. Na de 4-0 pandoering in Amsterdam kwam Ajax deze week met 1-3 winnen in Dortmund. De club van Thomas Meunier (geblesseerd), Axel Witsel (90’) en Thorgan Hazard (vervangen) heeft echter nog alle kans op kwalificatie voor de 1/8ste finales met 6 punten, evenveel als Sporting Lissabon.

Maar als Dortmund ook na de winter wil overleven in het kampioenenbal en in de Bundesliga heerser Bayern München wil blijven onder druk zetten (Dortmund is tweede op één punt van Bayern), dan zal het Erling Haaland nodig hebben. Maar diens heupblessure lijkt zwaarder dan verwacht. Begin oktober was er nog sprake van een afwezigheid van “enkele weken”, maar nu lijkt het erop dat de Noorse spits dit jaar niet meer in actie zal komen.

© Bernd Thissen/dpa

“Het zou een bonus zijn als hij nog enkele wedstrijden zou kunnen spelen voor Kerst”, aldus papa Alf-Inge bij de Noorse zender TV2. “Maar dat is hoogst onwaarschijnlijk. Het gaat relatief goed met het hem gezien de omstandigheden, maar hij staat een tijdje aan de kant.”

De 21-jarige Haaland scoorde dit seizoen dertien doelpunten in tien optredens voor Dortmund en deelde ook vier assists uit.