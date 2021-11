Wereldwijde primeur: Verenigd Koninkrijk keurt coronapil goed

Britten die positief testen op het coronavirus kunnen binnenkort een pil krijgen om de symptomen onder controle te houden en ernstige klachten te voorkomen. Een pil die is ontwikkeld door farmabedrijven Ridgeback Biotherapeutics en MSD is donderdag goedgekeurd door de Britse toezichthouder voor geneesmiddelen, het MHRA. Het is de eerste goedkeuring voor het middel.

Het middel heet molnupiravir en heeft Lavegrio als merknaam. De Europese toezichthouder, het EMA, kijkt mee met de onderzoeken en komt binnenkort mogelijk met een oordeel. Op dat moment kan het geneesmiddel misschien ook in België ingezet worden.

Volgens een persbericht van het MHRA is de pil “veilig en effectief om het risico op ziekenhuisopname en overlijden te verminderen bij mensen met milde tot matige Covid-19 die een verhoogd risico lopen om ernstig ziek te worden”. Munir Pirmohamed, voorzitter van de commissie geneesmiddelen voor menselijk gebruik van de MHRA, zegt dat het risico op ziekenhuisopname en overlijden bij die groep daalt met de helft.

Wat molnupiravir doet is de voortplanting van het virus verstoren. Het virus kan zich niet vermenigvuldigen, waardoor de virusniveaus in het lichaam laag blijven en de ziekte minder ernstig blijft, klinkt het. Het MHRA zegt dat uit de klinische data blijkt dat de pil het best werkt als ze ingenomen wordt bij het begin van de besmetting. Het MHRA raadt aan om de pil zo snel mogelijk na een positieve test in te nemen en binnen de vijf dagen na het opduiken van symptomen.

“Molnupiravir is toegelaten voor gebruik bij mensen met milde tot matige Covid-19 en minstens één risicofactor om ernstige ziekte te ontwikkelen”, aldus de MHRA. Risicofactoren zijn obesitas, een leeftijd hoger dan zestig jaar, diabetes en hartziekte. Er wordt wel benadrukt dat dit geen alternatief is voor vaccinatie. “Dit betekent een doorbraak voor de meest kwetsbaren en mensen met een verzwakt immuunsysteem”, aldus de MHRA. “Zij zullen binnenkort deze innoverende behandeling krijgen.”

Volgens experts kan molnupiravir een grote factor spelen in het bestrijden van de pandemie, omdat pillen makkelijker te maken, bewaren en in te nemen zijn dan vaccins.