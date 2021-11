Celstraf en honderdduizenden euro’s schadevergoeding voor gesjoemel met diamanten

Het onderzoek naar de 57-jarige Danny R. startte in 2019, nadat een diamantair een klacht had ingediend omdat hij een diamant ter waarde van 330.000 dollar in consignatie had gegeven bij de handelaar, die een koper zou zoeken. Zelf beweerde de beklaagde, die intussen failliet was gegaan, dat hij de steen aan een andere zakenman gaf als waarborg voor een lening. Daar had hij echter het recht niet toe. De zakenman in kwestie stelde ook niets te weten van die transactie.

Nog een tiental andere diamantfirma’s kwam met gelijkaardige klachten. De rechtbank acht de feiten bewezen en veroordeelt Danny R. nu tot een celstraf, maar ook tot het terugbetalen van de waarde van de verdwenen diamanten. In totaal gaat het om ruim 900.000 euro plus interesten.