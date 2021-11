Zoon en dochter van in coma geslagen Manchester City-fan: “Toen papa bericht van Kevin De Bruyne hoorde, lachte hij”

LEES OOK. In elkaar geslagen Manchester City-fan ontwaakt uit coma: “Hij heeft hele dag gehuild toen we hem vertelden wat er gebeurd is”

Guido De Pauw werd op 19 oktober na de Champions League-wedstrijd van Club Brugge tegen Manchester City in elkaar geslagen. Dat gebeurde op de snelwegparking in Drongen bij Gent, door supporters van Club Brugge. De Vlaamse Manchester City-fan was daar met vrienden van zijn zoon Jurgen na de wedstrijd gestopt om nog iets te eten. Toen de sjaal van de man werd afgenomen, liep het even later mis. De Pauw werd geslagen en voor dood achtergelaten op de parking.

Voor de Champions League-wedstrijd tussen City en Club brachten fans van de Engelse topclub een eerbetoon. “Mijn broer is woensdag gebeld door het bestuur van Club Brugge, dat ook zij nog iets in petto had”, zegt dochter Joke. “Het doet deugd dat er zoveel mensen meeleven. We hadden uiteraard liever dat dit niet had moeten gebeuren, maar we waarderen het gebaar van de clubs. Papa maakt stap voor stap vooruitgang in zijn herstel, maar we zijn er nog lang niet.”

“Triest om te zien”

Zoon Jurgen gaf een update bij Studio Brussel. “Het gaat intussen veel beter met hem”, klinkt het. “De eerste tekenen zijn positief, hij herstelt op vrij korte tijd. Dat is hoopvol voor de toekomst, maar hij ligt nog altijd in het ziekenhuis. Het is nog altijd triest om te zien hoe zo’n gezonde mens daar nu ligt als een sukkel. Hij is wel bij bewustzijn, maar er is nog een hele lang weg te gaan aldus de dokters. Hij zal nog maandenlang moeten revalideren.”

“De steun was wel immens”, zegt De Pauw. “Zowel vanuit het binnen- als het buitenland. City heeft natuurlijk overal supporters dus we hebben berichten gekregen vanuit Vietnam, India, de VS… Net als persoonlijke berichten van mensen die hem kennen. Papa zelf heeft ook een deel van de video van de spelers gezien, maar niet volledig. Dat kan hij nog niet aan, dus hij mist wel het grootste deel van de publieke steun. Maar toen we hem dat lieten horen, plus een persoonlijke boodschap van Kevin De Bruyne, verscheen er een glimlach op zijn gezicht. Die steun is onvoorstelbaar.”