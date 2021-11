Brigitte Bardot veroordeeld tot 20.000 euro boete voor racistische uitspraken

De Franse actrice en dierenactiviste Brigitte Bardot is donderdag veroordeeld tot een boete van 20.000 euro voor racistische uitspraken aan het adres van de inwoners van La Réunion, een Frans overzees departement ten oosten van Madagaskar. De actrice noemde hen in 2019 “ een inheems volk dat haar wilde genen nog niet kwijt is”. Ook haar woordvoerder moet een aanzienlijke som geld betalen.

In 2019 richtte Brigitte Bardot een stichting op in La Réunion, bedoeld om de dieren in het overzees departement te beschermen. Ze schreef toen in een open brief naar Amaury de Saint-Quentin, die er prefect was, over de wreedheid waarmee de inwoners van La Réunion met dieren omgaan. “Het inheemse volk is haar wilde genen nog niet kwijt”, schreef ze. Ze noemde het eiland bovendien “het eiland van de duivel, met een aftandse bevolking die nog doordrenkt is met barbaarse tradities”.

De brief zorgde voor veel verontwaardiging, onder meer bij Annick Girardin, die op het moment van de feiten Frans minister van de Overzeese Departementen was. “Racisme is geen mening, maar een misdaad”, zei ze. Uiteindelijk bood Brigitte Bardot wel haar excuses aan, en verantwoordde haar woede door te verwijzen naar de “tragische situatie” waarin de dieren op het eiland zich volgens haar in bevinden.

Op 7 oktober, toen het proces van start ging, vorderde het parket een boete van 25.000 euro voor de actrice en activiste, en 5.000 euro voor haar woordvoerder Bruno Jacquelin wegens medeplichtigheid. Jacquelin verspreidde de brief namelijk verder naar verschillende nieuwsmedia. Op donderdag 4 november werden de twee uiteindelijk veroordeeld tot boetes van respectievelijk 20.000 en 4.000 euro.