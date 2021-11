Politie identificeert koppel dat seks had achter altaar in kerk: verdachten bekennen en moeten vorming volgen

De zaak draait rond het filmpje van een vrijend koppeltje in de Sint-Michielskerk in het Limburgse Bree dat de voorbije dagen veelvuldig gedeeld werd via sociale media. Twee mensen hebben daarin seks achter het altaar van de kerk en de man filmde dat. In beeld zie je zijn roodharige partner en op de achtergrond de ingang van de kerk.

LEES OOK. Koppel heeft seks op altaar, kerkfabriek dient klacht in: “Dit overschrijdt alle grenzen van fatsoen, respect en redelijkheid”

De politie heeft twee verdachten kunnen identificeren en verhoren, zo laat ze donderdag weten. Ze bekenden de feiten. Ze werden terechtgewezen door de parketmagistraat, die hen “een procedure bemiddeling en maatregelen oplegde in overleg met de dienst justitiehuizen”. De maatregel houdt in dat de twee een vorming moeten volbrengen die hen doet stilstaan bij de feiten en de impact ervan.

LEES OOK. Seksuologe na heisa over seksfilmpje in kerk: “Dit delen kan desastreuze gevolgen hebben”

“Anderzijds biedt deze procedure de mogelijkheid om een bemiddeling te laten plaatsvinden tussen de verdachten en de slachtoffers onder begeleiding van een justitie-assistent”, klinkt het nog.