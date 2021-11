Het houdt niet op voor FC Barcelona: Ousmane Dembélé ligt alwéér in de lappenmand

De Franse vleugelspeler Ousmane Dembélé, die dinsdagavond 25 minuten op het veld stond in het Olympisch Stadion in Kiev tijdens de vierde speeldag van de Champions League, ligt alweer in de lappenmand met een hamstringblessure. Dat heeft zijn team FC Barcelona donderdag gemeld.

“Ousmane Dembélé heeft last van de hamstring in zijn linkerdijbeen. Hij is dus niet beschikbaar voor zijn nationale ploeg en zijn herstel zal zijn terugkeer bepalen”, schreef de Catalaanse club op zijn website. Hetzelfde geldt voor de Nederlandse Amerikaan Sergiño Dest, die last heeft van pijn in de onderrug.

De Franse international onderging vier maanden geleden een operatie aan zijn rechterknie voor een blessure opgelopen tijdens het vorige EK. Hij speelde dinsdag zijn eerste wedstrijd van het seizoen, met 0-1 gewonnen bij Dynamo Kiev.