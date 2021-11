Misbruik in de kerk: paus pleit voor extra vorming voor omgang met minderjarigen

Paus Franciscus heeft donderdag gepleit voor meer vorming over de omgang met minderjarigen in de Katholieke Kerk. “Dit veranderingsproces vereist dringend verdere vorming voor iedereen die pedagogische verantwoordelijkheid draagt en met minderjarigen werkt - in de kerk, samenleving, familie”, klinkt het in een mededeling donderdag, naar aanleiding van een congres over kinderbescherming in Rome.