Biden voert vaccinatieplicht in voor miljoenen werknemers: werkgevers en oppositie reageren kwaad

Voor werknemers van bedrijven groter dan 100 personen, werknemers van federale overheidsdiensten en al het zorgpersoneel geldt in de Verenigde Staten vanaf vandaag een vaccinatieplicht. Voor 4 januari 2022 moeten zij volledig gevaccineerd zijn, hetzij met twee dosissen van Pfizer-BioNTech or Moderna, hetzij met één prik van het Johnson & Johnson-vaccin. Werknemers die weigeren, moeten zich minstens eenmaal per week laten testen, zo klinkt het bij Biden.

De vaccinatieplicht is een van de meest drastische maatregelen die de Amerikaanse regering al nam om de verdere verspreiding van het virus binnen de perken te houden. Biden had de maatregel al onthuld in september, tijdens een toespraak in het Witte Huis. Het is volgens hem een kans om in de bestrijding van de pandemie ‘een bladzijde om te draaien’, en het economisch herstel een duwtje in de rug te geven.

Onbegrip

Veel Amerikaanse bedrijven drukken echter hun onbegrip uit, schrijft New York Times. Er heerste bovendien nog veel onduidelijkheid, onder meer over wie de tests moet betalen. Nieuwe richtlijnen die de Amerikaanse dienst voor arbeidsveiligheid en -hygiëne (OSHA) donderdag publiceerde, brachten verheldering: werkgevers moeten hun werknemers betaald verlof geven om zich te laten vaccineren, en zo nodig ook betaald ziekteverlof voor eventuele bijwerkingen. Ze zijn echter niet verplicht om de tests zelf te voorzien, noch om ervoor te betalen.

Ook bij de Republikeinse oppositie stoot de maatregel op protest. Ze noemt het beleid van Biden een “dictatuur”, en gaat niet akkoord met de manier waarop hij de individuele vrijheden van de burgers wegneemt. Verschillende Amerikaanse staten, waaronder Texas, voerden op hun grondgebied bovendien al eerder een verbod in op een eventuele vaccinatieplicht.