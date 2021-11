Eerste rechtszaak tegen Arco werd verworpen, maar ArcoClaim zet door met eigen zaak

ArcoClaim, dat zegt ruim 12.000 leden te vertegenwoordigen, voert een rechtszaak op andere gronden dan Deminor, en ook bij een andere rechtbank: de Brusselse rechtbank van Eerste Aanleg.

AircoClaim zegt dat in zijn zaak niet de nietigheid van elk contract afzonderlijk bekomen moet worden. In de zaak van Deminor oordeelde de ondernemingsrechtbank dat elke coöperant afzonderlijk had moeten bewijzen dat hij of zij misleid werd bij de aankoop van coöperatieve aandelen. Dat gebeurde niet en de rechtbank oordeelde daarom dat de vordering onontvankelijk is.

In zijn zaak gaat ArcoClaim voor een “collectieve misleiding door het bedrieglijk desinformeren van de markt”. “Bijna 10 procent van de volwassen bevolking een risicovolle investering als ‘veilig’ aansmeren, is het bewerken van het publiek. Ook de aparte rol van de overheid nadien door de valse beloftes heeft niets te zien met de individuele contracten”, luidt het. ArcoClaim procedeert tegen de Belgische Staat, Belfius en Beweging.net, en niet tegen de Arco-vennootschappen zelf. De zaak zal naar verwachting in 2023 voorkomen, zegt ArcoClaim.

