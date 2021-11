Dwayne ‘The Rock’ Johnson na drama met vriend en collega Alec Baldwin: “Ik gebruik nooit meer echte wapens op de set”

Twee weken nadat cameraregisseur Halyna Hutchins met een echte kogel uit het pistool van Alec Baldwin doodgeschoten werd op een filmset in New Mexico, gaat het incident veelvuldig over de lippen in Hollywood. In de filmsector wordt gezocht naar oplossingen om dergelijke drama’s in de toekomst te vermijden.

Voor Dwayne ‘The Rock’ Johnson is het duidelijk wat er moet gebeuren: op filmsets horen nepwapens thuis en geen echte, zelfs al zijn die gevuld met losse flodders. Dat heeft hij gezegd op de première van zijn nieuwste film Red notice. “Ik ga nooit nog echte wapens gebruiken. Ik ken Alec al heel veel jaren. Hij is een vriend, en mijn hart gaat naar de families van iedereen die betrokken. Het was een vreselijk incident”, zei de acteur. “Ik kan niet voor andere productiebedrijven spreken, maar ik kan wel zeggen dat dit een nieuw perspectief gecreëerd heeft voor de toekomst.”

Rubberen wapens zullen de norm worden op filmsets met Johnson, zo zei hij nog. “Eventuele problemen daarmee lossen we wel op in de postproductie, we gaan daar niet op een dollar kijken.” Hij doelt dan op het feit dat nepwapens volgens acteurs moeilijker zijn om mee te acteren omdat die geen terugslag hebben zoals een echt wapen.