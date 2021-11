Londen en Parijs praten volgende week voort over visserijconflict

De gesprekken tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk (VK) over de visvergunningen na de Brexit worden begin volgende week voortgezet. Dat heeft de Britse regering donderdag gezegd na een ontmoeting in Parijs tussen de Britse brexitminister David Frost en de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken Clément Beaune.

“Zoals gepland hebben ze het volledige scala aan moeilijkheden besproken die voortvloeien uit de toepassing van de overeenkomsten tussen het VK en de Europese Unie (EU). Beide partijen hebben hun standpunten en zorgen uiteengezet”, zei een woordvoerder van de Britse regering.

Frankrijk liet woensdag al een in beslag genomen Britse vissersboot gaan, die volgens de Fransen zonder vergunning in hun wateren aan het werk was. Parijs vindt dat de Britten te weinig vergunningen voor Franse vissers afgeven.

Brexitminister Frost heeft morgen/vrijdag nog een overleg op het programma staan met Maros Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daar zal het ook gaan over de problemen in Noord-Ierland na de Brexit.