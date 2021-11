Tientallen landen beslissen steenkool definitief te bannen: is dit het einde van de smerigste aller brandstoffen?

Steenkool wordt naar de geschiedenisboeken verwezen. Met die boude uitspraak kondigt de Klimaattop in Glasgow een akkoord aan tussen tientallen landen om te stoppen met het opwekken van elektriciteit uit de smerigste aller fossiele brandstoffen. China, de VS en India doen niet mee. “Toch is het net rond steenkool zich aan het sluiten”, zegt Thijs Van de Graaf (UGent), expert energiebeleid en internationale politiek. “De hamvraag is of het snel genoeg gaat.”