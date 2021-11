VfL Wolfsburg kan zaterdag in de thuiswedstrijd in de Bundesliga tegen Augsburg opnieuw een beroep doen op onze landgenoot Sebastiaan Bornauw. De verdediger moest de thuismatch van dinsdag in de groepsfase van de Champions League tegen RB Salzburg (2-1 zege) nog aan zich voorbij laten gaan met een spierblessure. In die partij kwamen met Casteels, Vranckx en Lukebakio drie Belgen in actie.

Bornauw kan komend weekend achterin de geschorste Maxence Lacroix vervangen en voor extra Belgische inbreng zorgen.

Onze landgenoot kwam dit seizoen voorlopig tot negen duels voor de Wolven, waarvan zes in de Bundesliga. Afgelopen zomer maakte hij de overstap van Keulen naar Wolfsburg. (belga)