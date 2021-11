Met amper 116 speelminuten, geen enkele basisplaats in de competitie én een rode kaart tegen KV Mechelen kan Vincent Koziello (26) niet bepaald terugblikken op een geslaagd debuut bij KV Oostende. De Franse middenvelder blijft echter rustig en voelt zich week na week beter aan zee. “Nog eens 90 minuten spelen zoals in de beker, dat was lang geleden.