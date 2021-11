Bevrijde Cleo (4) wordt voorbereid op een videoverhoor, maar hoe ondervraag je zo’n jong kind?

“Een kind van 4 jaar ondervragen. Dat is een delicate materie”, zegt Australische politie. Dus wil men niet overhaast te werk gaan om de kleine Cleo, die na 16 dagen uit handen van haar ontvoerder werd bevrijd, te ondervragen of wat er in die periode allemaal is gebeurd. Ook bij ons worden dagelijks kinderen via videoverhoor ondervraagd. Maar hoe werkt dat? Wat zijn de voordelen? En vanaf welke leeftijd kan het?