Borussia Dortmund vecht bij de UEFA de rode kaart aan die Mats Hummels kreeg in de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. Volgens de club was die kaart volledig onterecht en mag de verdediger niet worden geschorst. Technisch directeur Michael Zorc zegt in zijn verdediging dat Hummels langs Antony gleed, maar de reglementen staan een ref toe rood te trekken louter op basis van de intensiteit en het gevaar van een tackle.

Hummels werd na 29 minuten van het veld gestuurd na een tackle op de Braziliaan Antony. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver raadpleegde wel de VAR, maar bekeek niet zelf de videobeelden en bleef bij zijn besluit. Met tien man verloor Borussia de thuiswedstrijd met 1-3. Ajax is door de zege al zeker van de achtste finales.

Volgens technisch directeur Michael Zorc van Borussia Dortmund speelde de rode kaart een cruciale rol in het duel. “Het was meer dan duidelijk en ook aantoonbaar een verkeerde beslissing. Die kaart verpestte ons spel en besliste de wedstrijd”, zei Zorc, die geen goed woord over had voor de scheidsrechter. “De UEFA promoot respect, maar dit heeft niets met respect te maken. Oliver stond tien meter van het videoscherm, waar hij naar had moeten kijken. Mats gleed veertig centimeter langs Antony.”

Volgens de spelregels is het niet nodig dat iemand met een brutale tackle een medespeler raakt opdat die bestraft zou kunnen worden met rood. Het louter in gevaar brengen van de veiligheid van een medespeler of het gebruik van excessieve kracht of brutaliteit volstaan. Maar Zorc heeft een duidelijk standpunt.

“Dit is totale onrechtvaardigheid, we voelen ons genoeg gestraft door de uitkomst van de wedstrijd”, meende directeur Hans-Joachim Watzke van Borussia. “We doen een beroep op het rechtvaardigheidsgevoel van de UEFA, om hier een voorbeeld te stellen en de speler niet te straffen.” (belga, vdm)