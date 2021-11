ADO komt in dezelfde handen als Waasland-Beveren

De Nederlandse traditieclub ADO Den Haag heeft de overname door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Globalon Football Holdings (GFH), die ook eigenaar is van 1B-club Waasland-Beveren, bevestigd. Globalon Football Holdings is verantwoordelijk voor de Europese voetbalactiviteiten van Bolt Football Holdings.

“De onderhandelingen zijn vlot verlopen. De mensen van GFH werden door alle geledingen van de club geïnformeerd. Er was direct een klik. We hebben een partij gevonden die ADO Den Haag verder gaat helpen. Ik heet onze nieuwe eigenaar van harte welkom”, aldus directeur Edwin Reijntjes.

“Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die de afgelopen maanden hard heeft gewerkt om dit resultaat mogelijk te maken. Ook wil ik onze staf, spelers, medewerkers en last but not least de supporters bedanken die al die maanden pal achter hun club zijn blijven staan. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar de gemeente Den Haag. Zonder hun steun waren we nooit zo ver gekomen. Wij staan als één man achter onze club in de regio Den Haag.”

De overname wordt definitief zodra de benodigde overeenkomsten zijn afgerond en de Nederlandse voetbalbond (KNVB) goedkeuring heeft gegeven.

ADO Den Haag zakte vorig seizoen naar de Nederlandse tweede klasse. Het staat er na dertien speeldagen en twee puntenstraffen vanwege financiële moeilijkheden pas elfde. (belga)