Vlaamse regering bereikt akkoord over klimaatplan

De Vlaamse regering heeft een akkoord gesloten over haar klimaatplan. Het werd dan toch geen nachtwerk voor minister-president Jan Jambon (N-VA) en de zijnen. De Vlaamse regering hoopt met het plan de CO2-uitstoot in Vlaanderen met 40 procent te doen dalen tegen 2030.

De Vlaamse ministers zaten sinds 8 uur donderdagochtend digitaal samen over aangescherpte maatregelen, waarmee minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dit weekend naar de klimaattop in Glasgow kan vertrekken. Iets na 19 uur was er witte rook: een klimaatakkoord is bereikt.

Veel krachtlijnen lekten de afgelopen dagen al uit. Er zal een renovatieplicht komen voor wie een oudere woning koopt. Op termijn zullen enkel nog elektrische auto’s gekocht kunnen worden. En op termijn zou ook een gasaansluiting niet meer kunnen. De grootste vraag is vooral wanneer die nieuwigheden in zouden gaan. De Vlaamse regering hoopt de uitstoot in Vlaanderen met 40 procent te verlagen tegen 2030.

“De Vlaamse regering heeft zopas een realistisch ambitieus akkoord bereikt over bijkomende klimaatmaatregelen, met inspanningen van alle sectoren”, tweet Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Daarmee schroeft Vlaanderen zijn klimaatambitie op van 35 naar 40 procent tegen 2030.”