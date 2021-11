Ossama Krayem, die zich niet opblies in metro in Brussel, getuigt op proces over aanslagen Parijs: “Veel veranderd na de oorlog”

De Zweed Ossama Krayem (29), van wie vermoed wordt dat hij zichzelf moest opblazen in de Brusselse metro maar terugkrabbelde, is als derde beschuldigde donderdagnamiddag verhoord voor het speciale hof van assisen over de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs. Krayem bleef in zijn antwoorden vaak op de vlakte. Wel zei hij “veel veranderd te zijn na de oorlog”.

Ossama Krayem trok in 2014 naar Syrië, later keerde hij terug via de vluchtelingenroute. De politie pakte hem op 8 april 2016 op, dezelfde dag als onder anderen Mohamed Abrini, de “man met het hoedje”. Krayem werd toen al gezocht, maar was enkel bekend onder een valse identiteit, ‘Naïm Al Hamed’.

Voor het hof van assisen in Parijs vertelde Krayem, die bijgestaan werd door een vertaler, dat hij opgroeide in Zweden. Zijn moeder is Palestijnse, zijn vader een Syriër. Al had de vader klaarblijkelijk tijdens een verhoor verklaard dat hij Zweed is en als Palestijnse vluchteling in Libanon verbleef. Krayem bleef er donderdag bij dat zijn vader Syriër was, maar gaf geen verdere uitleg.

Bouwvakker

Krayem praatte thuis Arabisch met zijn ouders, met zijn broer en zus praatte hij Zweeds. Hij werkte onder meer als bouwvakker voor Malmö. In zijn jeugd speelde hij ook mee in een film, over hoe een buitenlander zich in Zweden kon integreren via voetbal. “Voelde u zich goed geïntegreerd op dat moment?”, vroeg de voorzitter, volgens de Franse radio-omroep France Inter op Twitter. “Neen”, antwoordde Krayem, “Ik woonde ergens waar zelfs geen Zweden waren.”

Waar hij het geld vandaan haalde om naar Syrië te vertrekken, wou Krayem niet kwijt. Alleen zei hij dat het om illegale activiteiten ging en dat hij niemand in de problemen wou brengen.

Hogere IS-rangen

Volgens France Inter geldt Krayem als iemand die in de hogere rangen vertoefde van IS. Hij zou ook te zien zijn in een video waarin een Jordaanse piloot wordt geëxecuteerd. Een advocaat van de burgerlijke partijen confronteerde hem met een gevangenisrapport dat stelde dat hij een “aura” heeft tegenover zijn medegevangenen. “Ik heb geen enkele relatie met andere gedetineerden”, antwoordde hij daarop volgens de Franse krant Le Figaro op zijn liveblog.

Nog volgens Le Figaro probeerde zijn advocate, Margaux Durand-Poincloux, hem op een gegeven moment ter hulp te schieten. “U geeft graag korte antwoorden meneer Krayem. Maar we zijn hier om naar u te luisteren”, zei ze.

Oorlog

De advocate bewoog hem er ook toe om terug te komen op verklaringen die hij tijdens een verhoor had afgelegd. “Voor de oorlog was ik heel open tegenover mensen. Ik had niet zoveel problemen. Mijn hart is hard geworden.” Krayem gaf ook aan dat zijn familie scheef bekeken wordt in de wijk sinds zijn arrestatie, “door zijn schuld”.

De voorzitter wou nog weten over welke oorlog hij het had. “Geen details alstublieft”, zei Krayem eerst. Na aandringen zei hij dat het de oorlog in Syrië was.