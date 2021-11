Belgische revelatie van PSV geblesseerd naar de kant in Monaco

De groepswedstrijd in Monaco zat er voor Yorbe Vertessen halfweg al op. — © EPA-EFE

Vertessen was ook tegen Monaco goed op dreef, maar moest de wedstrijd halfweg staken. Hij leek last te hebben aan de ribben en werd vervangen door Bruma. De ziekenboeg van de Nederlandse club is flink gevuld met ook al Richard Ledezma, Ritsu Doan en Marco van Ginkel. (vdm, dvd)