Het laatste bezit van Sabena staat in Congo: “Een paradijsje gebouwd op een gigantische vuilnisbelt”

Twee jaar geleden is Van Buggenhout zelf naar Kinshasa vertrokken om eigenhandig de leiding van Hotel Memling over te nemen. “Wij zijn met dit hotel een klein paradijsje, gebouwd op een gigantische vuilnisbelt.” — © Justin Makangara

Sabena is twintig jaar dood, leve Sabena. De afwikkeling van het faillissement van de nationale luchtvaartmaatschappij sleept intussen al twee decennia aan en is nog altijd niet rond. De man die het allemaal moet afhandelen, is curator Christian Van Buggenhout. Hij runt nu al twee jaar eigenhandig Hotel Memling in Kinshasa, het laatste kostbare Sabena-bezit. Tegen 2024 moet de verkoop rond zijn en is het eindelijk boeken toe. “Ik ben niet traag. Ik werk gewoon grondig.”