Containerschip richting Antwerpen tegengehouden omdat bemanning niet betaald werd

Saoura, een containerschip van de nationale scheepvaartsmaatschappij van Algerije, ligt sinds vrijdag stil in Brest omdat het de bemanning al drie maanden niet heeft betaald. In het kader van een internationale conventie mag het scheepsveiligheidscentrum van Brest het schip niet verder laten varen richting Antwerpen.

Het scheepsveiligheidscentrum van Brest heeft een 120 meter lang containerschip uit Algerije tegengehouden om verder te reizen richting Antwerpen, haar eindbestemming. De scheepvaartmaatschappij had, wellicht door financiële moeilijkheden, haar 22-koppige bemanning al drie maanden niet meer betaald. Hun kajuiten zijn bovendien in slechte staat, stelde het scheepsveiligheidscentrum vast: “Er zijn geen overtrekken, noch dekens of kussens”, aldus directeur René Kérébel.

Daarnaast zijn er ook heel wat technische problemen. “Een satellietcommunicatiesysteem is uitgevallen, net als een ballastsysteem en het LRIT-systeem waarmee schepen kunnen worden geïdentificeerd en gevolgd vanop lange afstand”, klinkt het. Mor Glaz, een organisatie die de belangen van de maritieme sector behartigt, neemt het in een persbericht op voor de bemanning: “De matrozen klagen over hun werkomstandigheden, ze betreuren ook sterk dat ze al maandenlang geen contact meer hebben gehad met hun familie”, klinkt het.

Het schip mag zijn reis pas hervatten als de salarissen zijn uitgekeerd, en alle technische defecten aan boord zijn opgelost.