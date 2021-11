De klimaattop in Glasgow moest het moment de gloire worden van gastheer Boris Johnson. Helaas gooide de binnenlandse actualiteit donderdag roet in het eten. Er was ophef over een reisje op kosten van een vriend die hij een politieke job gaf. Maar nóg schadelijker was een onorthodox politiek manoeuvre dat op een ongeziene manier in het gezicht van de Britse premier ontplofte.