“Kans klein dat Haaland nog speelt voor Kerstmis”

Haaland volgende de Champions League-wedstrijd tegen Ajax in vrijetijdskleding. Hij zou nog tot eind dit jaar out kunnen zijn. — © AFP

Dortmund moet het mogelijk nog een tijdlang zonder superspits Erling Haaland (21) stellen. Volgens zijn vader is de kans klein dat hij door een heupblessure nog voor Kerstmis in actie komt.

Haaland liep de blessure op in de heenwedstrijd van Dortmund in de Champions League tegen Ajax, die met 4-0 werd verloren. De terugmatch deze week volgde hij in vrijetijdskledij. Tot zijn frustratie zag Haaland Dortmund opnieuw verliezen met 1-3.

De vader van Erling, Alf Inge, komt met meer slecht nieuws. Aan de Noorse tv-zender TV2 zei hij dat zijn zoon mogelijk tot de kerstperiode out zal zijn. “Het gaat relatief goed met hem gezien de omstandigheden, maar hij zal nog een tijdje out zijn. Het zou een bonus zijn als hij nog wedstrijden kan spelen voor Kerstmis, maar de kans is klein.”

De topper in Duitsland tegen Bayern München staat op 4 december gepland. Als de info van Alfi Inge klopt, dan zal Erling Haaland die wedstrijd sowieso missen. (vdm)