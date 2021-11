Onze man viel ruim 50 kilo af in enkele maanden tijd: deze cijfers hield hij de hele tijd in het achterhoofd

Drastisch afvallen. Dat was eigenlijk het enige plan, waarmee journalist Frank Depoorter (48) in de zomer van 2020 van start ging. Het was nodig ook. Met 146 kilo op de weegschaal was het een kwestie van tijd voor er ernstige gezondheidsproblemen zouden opdoemen. Zeven maanden later dook hij – ook tot zijn eigen verbazing – al onder de grens van de honderd kilo. Na de reportagereeks ‘De afvaller’ die Frank daarover voor onze krant schreef, ligt nu ook zijn boek in de rekken. Hier gooit hij alvast de cijfers in de balans die je op weg zetten naar een gezond gewicht.