Vakbonden dienen stakingsaanzegging in voor gevangenissen in Brussel

Volgens de socialistische bond ACOD is er sprake van een “mentale moeheid” bij het personeel als gevolg van de aanhoudende overbevolking en het personeelstekort in de instellingen. “Ook de verouderde infrastructuur en de coronamaatregelen bemoeilijken het werk van het personeel”, zegt Robby De Kaey van ACOD.

Daarnaast worden ook overgangsmaatregelen gevraagd voor de opening van de gevangenis in Haren, die vanaf september volgend jaar de gevangenissen in Sint-Gillis, Vorst en Berkendael moet vervangen.

“De situatie is het ergst in de gevangenis van Sint-Gillis. Maar in Vorst en Berkendael wordt het personeel met dezelfde moeilijkheden geconfronteerd, dus het is zeker mogelijk dat ook daar het werk zal worden neergelegd”, zegt De Kaey nog.

Veel te bespreken

De vakbonden hopen nu dat het sociaal overleg met de directie resultaat zal opleveren. “In dat geval wordt de aanzegging weer ingetrokken”, zegt De Kaey. “Maar er valt veel te bespreken, dus het zal zeker geen kort overleg zijn.”

In een reactie erkent het gevangeniswezen de problemen door overbevolking en het personeelstekort. “Om deze te bespreken wordt aanstaande vrijdag een bijeenkomst georganiseerd tussen de directie en de plaatselijke vakbondsvertegenwoordigers”, zo klinkt het. “De FOD Justitie bereidt ook een campagne voor om de aandacht te vestigen op de verschillende boeiende jobs die nog beschikbaar zijn in de gevangenissen om het nodige personeel te vinden, te motiveren en aan te werven.”