Terence Darrell Kelly had weinig vrienden, wel veel poppen.

Het is geen toeval dat het Australische meisje Cleo Smith (4) met een pop aan het spelen was toen de politie dinsdag het huis van haar ontvoerder binnenviel. “Niets beter dan thuis ontspannen met mijn poppen”, schreef de 36-jarige Terence Darrell Kelly onlangs op Facebook. De ontvoerder van Cleo, een zonderling die genekt werd door de aankoop van luiers, is nu ook formeel aangeklaagd.