OVERZICHT. Dit zijn de maatregelen waarmee Vlaamse regering CO2-uitstoot met 40 procent wil verlagen tegen 2030

- De elektrificatie van het wagenpark is afgeklopt. Vanaf 2029 kan je enkel nog elektrische wagens nieuw aankopen. Dat is onderhevig aan een paar randvoorwaarden: het moet betaalbaar zijn, de laadinfrastructuur moet voorhanden zijn en er moet een breed genoeg gamma zijn. Maar dat komt wel in orde, zijn ze van mening binnen de regering.

- Wat die laadpalen betreft: de regering verbindt zich ertoe om er 100.000 te hebben tegen 2030. Het gaat om zogenaamde semi-publieke laadequivalenten. Er komen ook meer groene bussen bij De Lijn en haar pachters.

- Vanaf 2023 moet nieuwbouw koolstofarm zijn. Er komt ook een renovatieplicht voor wie een oudere en energieverslindende woning koopt vanaf dat jaar. “Als je een woning van label E of lager aankoopt, moet je binnen de 5 jaar de nodige inspanningen doen om het gebouw naar niveau D te brengen. Maar we voorzien daarvoor renteloze leningen bovenop de premies die al bestaan. Al wie gebouwen of infrastructuren energiezuiniger maakt, ondersteunen we waar we kunnen. In de sociale woningbouw gaan we alvast het goede voorbeeld geven”, laat minister-president Jan Jambon (N-VA) weten.

- Nog een nieuwe maatregel: in nieuwbouwwoningen wordt het vanaf 2023 verplicht om met hybride warmtepompen te verwarmen, half gas en half elektrisch. Met als doel Vlaanderen voor te bereiden op de shift naar elektrische warmtepompen en de fossiele brandstoffen af te zweren. Een aardgasaansluiting zal vanaf 2026 niet meer mogelijk zijn bij een nieuwbouw. Ook voor bestaande woningen worden warmtepompen maximaal gestimuleerd.

- Qua landbouw rekent de regering op “veestapelmanagement”. Die moet afgestemd worden op de Europese consumptie. Dat klinkt redelijk vaag, maar het is niet uitgesloten dat dat later tot een inkrimping van de veestapel leidt. Daarnaast komt er extra begeleiding voor land- en tuinbouwers, die meer moeten inzetten op renovaties van stallen en serres en eigen energievoorziening. Ook zullen ze aan “koolstofopslag” moeten doen in de eigen weiden en graslanden. Alles bijeen een oefening die 10 procent minder CO2-uitstoot in de landbouw met zich mee moet trekken.

- Bedrijven die een beroep doen op de overheid voor subsidies zullen moeten aantonen dat ze een klimaatplan hebben voor ze aanspraak kunnen maken op overheidsgeld.