Ze gaan al generaties mee, maar hoe lang duurt dat nog? De volkswijsheid is met uitsterven bedreigd

Volkswijsheden zijn als panda’s. Iedereen vindt ze geweldig leuk – amusant zelfs – maar ze zijn wel met uitsterven bedreigd. Er zijn er ontelbaar veel, in alle maten en gewichten. Soms moraliserend of schofferend, vaak op rijm en bijna altijd met een kwinkslag. “Het is cultureel erfgoed en tegelijk een deel van ons collectieve geheugen. Hun belang kan niet overschat worden”, zegt taalkundige Veronique De Tier.