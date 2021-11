We blijven zo snel mogelijk met pensioen gaan, ondanks alle politieke inspanning om ons net lànger aan het werk te houden

Ondanks alle politieke inspanningen om ons langer te laten werken, blijven we zo snel mogelijk met pensioen gaan. Een grootschalig onderzoek van hr-bedrijf Acerta toont zelfs aan dat de reële pensioenleeftijd de voorbije vijf jaar een klein beetje gedaald is: van 63,5 jaar in 2017 tot 63,3 jaar in 2021. Acerta pleit voor soepelere landingsbanen en werkbaar en wendbaar werk om langer werken aantrekkelijker te maken.